Аланья ожидает принять 2,5 млн российских туристов в 2023 году

Отели турецкой Аланьи готовятся принять в 2023 году около 2,5 млн туристов из России. Об этом передает агентство HaberTurk со ссылкой на президента Ассоциации туристических операторов города Бурхана Сили.

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По его словам, бронирование на апрель и май в городе ниже по сравнению с другими курортами провинции Анталья. Поэтому местным предпринимателям надо повышать разнообразие предлагаемых продуктов. В целом в городе ожидают, что поток российских туристов в 2023 году будет немногим больше, чем в прошлом.

Отдых в Аланье также выбирают граждане Великобритании и Германии, добавляет вице-президент Фонда содействия туризму города Мехмет Дахаоглу. Он говорит, что на курорт приезжает примерно 35–40% от всех российских туристов, которые прилетают в Анталью.