$81.63+0.1289.66-0.50
4 часа назад

Аланья ожидает принять 2,5 млн российских туристов в 2023 году

TourDomиещё 1

Отели турецкой Аланьи готовятся принять в 2023 году около 2,5 млн туристов из России. Об этом передает агентство HaberTurk со ссылкой на президента Ассоциации туристических операторов города Бурхана Сили.

Аланья ожидает принять 2,5 млн российских туристов в 2023 году
Фото: TourDomTourDom

По его словам, бронирование на апрель и май в городе ниже по сравнению с другими курортами провинции Анталья. Поэтому местным предпринимателям надо повышать разнообразие предлагаемых продуктов. В целом в городе ожидают, что поток российских туристов в 2023 году будет немногим больше, чем в прошлом.

Отдых в Аланье также выбирают граждане Великобритании и Германии, добавляет вице-президент Фонда содействия туризму города Мехмет Дахаоглу. Он говорит, что на курорт приезжает примерно 35–40% от всех российских туристов, которые прилетают в Анталью.

Сбудутся ли планы местного турбизнеса, предсказать сложно. Летом прямые рейсы до аэропорта Газипаша из Москвы можно найти только у авиакомпании «Победа».

Заграница,Авиакомпания "Победа",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий