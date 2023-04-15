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Турция возглавила рейтинг наиболее популярных туристических направлений среди россиян

По результатам анализа выяснилось, что доля Турции составила почти 17%. Турция возглавила рейтинг самых популярных направлений для весеннего туризма среди россиян.

Турция стала самым популярным направлением у россиян
© Unsplash

Соответствующее исследование провел портал OneTwoTrip.

Как пишет издание "Экономика сегодня", сотрудники сервиса изучили информацию о бронирования за период с марта по май.

Таким образом выяснилось, что доля Турции составила почти 17%. При этом клиенты сервиса предпочитают останавливаться не в отелях, а в апартаментах, хостелах и гостевых домах.

Вместе с тем, второе по популярности место досталось Таиланду. Поездки в эту страну запланировали 10,4% пользователей. Путешественники выбирают четырехзвездочные отели.

Третье место у Объединенных Арабских Эмиратов. Доля ОАЭ составила 7,2%.

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