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В Грузии заверили, что не планируют переманивать туристов из Турции

Грузия не планирует переманивать к себе путешественников из Турции. Об этом заявил представитель грузинской турфирмы Hot Travel group, объяснив, что страну устраивает уровень турпотока в летний сезон.

В Грузии не планируют переманивать туристов из Турции
© Unsplash

— Кроме курортов на побережье, Грузия предлагает большой выбор туров в масштабах всей страны на протяжении всего года. В этом наш приоритет по сравнению с другими странами, — цитирует "РИА Новости" его слова.

Переманивать туристов из Турции Грузии мешает климат. Также в стране не хватает гостиничных комплексов "с большой территорией" и соответствующим числом персонала.

— Мы были бы только рады, если в Грузии в больших масштабах появятся гостиницы с системой "Все включено". Такие отели уже есть на черноморских курортах... открываются еще несколько. Но что касается переманивания, то мы не планируем, — сказал представитель турфирмы.

Напомним, в Минэкономразвития России рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Грузию. Тем, кто уже там находится, посоветовали не посещать людные места, в том числе исторические центры Тбилиси и Батуми.

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