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1 час назад

Какие сувениры привезти из Турции: видео

Стелла Шмель

Турция – это страна с богатой культурой, историей и традициями. Все это нашло отражение и в разнообразных вещах, которые туристы часто привозят в качестве сувениров.

Чтобы не купить ненужное и не потратить весь бюджет на сувениры, воспользуйтесь советами блогера @Nastya.tr_. Она рассказала о том, какие вещи стоит привезти в подарок себе и близким в память о путешествии.

Одна из визитных карточек Турции – конечно же кофе по-турецки. Бежевые упаковки с молотым кофе можно найти на прилавке в каждом магазине, это самый известный кофе в стране. Также в качестве дополнения к кофе можно привезти традиционную турку из меди.

Если вы хотите порадовать близких настоящим аутентичным подарком, присмотритесь к лампам из тыквы. Каждый светильник имеет неповторимый орнамент, а яркий дизайн дополнит интерьер.

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Подробнее об остальных сувенирах, которые можно привезти из Турции, смотрите в видео.

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