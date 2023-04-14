Российские туристы стали чаще покупать недвижимость в Таиланде

Рост количества российских туристов в Таиланде вызвал повышенный спрос на недвижимость. Об этом "РИА ФАН" рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

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Эксперт отмечает, что за первые три месяца 2023 года туристы из России посетили Таиланд чаще, чем за весь прошлый год. В страну прибыли порядка 435 тысяч человек.

— Таиланд прибавил в том числе из-за закрытия рынка недвижимости в Европе: Испания, Италия, Греция, а также ряд других стран, где затруднена визовая поддержка, финансовые операции, — рассказал Барзыкин.

Собеседник также подчеркнул, что объем сделок в Таиланде значительно ниже, если сравнивать его с Турцией, где жилье приобретает каждый третий россиянин.

О повышенном внимании жителей России к Таиланду также говорит исследование международного брокера недвижимости Tranio, согласно которому в первом квартале 2023 года спрос на недвижимость вырос на 57%, а средний бюджет составил 155 тысяч евро.