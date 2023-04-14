Российские туристы раскрыли жуткую привычку таксистов в Турции
Почти каждый турецкий таксист обладает привычкой, от которой туристы испытывают страх. Необычный способ привлечь к себе внимание описали россияне, которые побывали на отдыхе в Стамбуле.
«В Стамбуле жутко раздражала привычка здешних таксистов постоянно сигналить, когда они проезжают мимо туристов. Мы каждый раз вздрагивали от таких громких звуков», – пожаловался один из туристов.
Россиян напугала странная манера турков привлекать к себе внимание.
По их словам, каждый таксист в Стамбуле – в крупнейшем городе Турции на побережье Босфора – зазывал туристов с помощью сигнала автомобиля.
Граждане РФ признались, что эта особенность заставляла их напрягаться, а иногда даже «выводила из себя», так как на родине, в России, водители сигналят лишь в крайних случаях, например, чтобы предотвратить аварию, подмечают читатели дзен-канала «Покажи мир».