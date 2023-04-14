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Саудовская Аравия планирует потратить триллион долларов для привлечения туристов из России

Власти Саудовской Аравии планируют застроить побережье Красного моря отелями и гостиницами, в которых будет действовать система “все включено”.

Саудовская Аравия может потратить триллион для привлечения россиян
© Runews24

Так, на развитие туриндустрии государство намерено потратить триллион долларов, пишет “АиФ” со ссылкой на владельца крупного турагентства в городе Джидда Рашида аль-Махди.

Он отметил, что Саудовская Аравия планирует составить конкуренцию отдыху в Турции, Тунисе и Египте для российских туристов.

При этом отличие будущих курортов может заключаться в запрете на употребление спиртных напитков. В Саудовской Аравии запрещена продажа алкоголя, а иностранных туристов ждут штрафы за его употребление.

Помимо этого, уточняется, что в ближайшее время в стране хотят создать прямое авиасообщение с Петербургом и Москвой.

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