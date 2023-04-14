Россиянку разочаровало обилие пенсионеров в турецком отеле

На этой неделе СМИ перепечатывают разгромный отзыв туристки об отдыхе в турецком Adam & Eve 5*. Ей не понравилось, что там оказалось много постояльцев в возрасте 55+.

Фото: TourDom TourDom

«Довольно странно видеть в отеле большое количество отдыхающих пенсионеров 55+. Не то чтобы они как-то мешали, просто мне кажется концепция отеля и отдыха тут немного другая, это не санаторий и не отель для спокойного отдыха», – пишет туристка.

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Кроме того, нарекания вызвали девушки, которые загорали на пляже топлес, «уставшие» номера с обилием зеркал и качество уборки.

«Очень ушатанный, с потрепанными стенами и мебелью, стареньким джакузи и огромным круглым зеркалом над кроватью», – так описала свои впечатления туристка от интерьеров Adam & Eve.

Отель Adam & Eve открыт в 2006 году и позиционировался как место для романтического отдыха – гостей должны были привлечь необычный дизайн и концепция 18+. По словам турагентов, которым мы предложили прокомментировать претензии, гостиница действительно давно не обновлялась. Однако негативный отзыв они считают слишком предвзятым.

«В Турции, как в мусульманской стране, ни разу не встречала обнаженных загорающих. Потом… что за странные претензии к 55+, им отказывать в отдыхе, номера оставлять пустыми и ждать молодежь? Март, погода идеальна для возрастных. Считаю, что отель просто не соответствовал фантазиям туристки, очень предвзятое мнение», – поделилась своей точкой зрения Вера Волегова из пермской компании «Креа-Тур» в чате «Источники ТурДома».

Судя по тексту, автор отзыва готовилась к поездке в отель, изучала фотографии и концепцию, поэтому в ее удивление зеркалам, которых там и в самом деле много, верится с трудом.

Справедливости ради стоит отметить, что положительных отзывов об отеле хватает. На сайте Tripadvisor у гостиницы оценка 4,5 балла из 5 возможных, в Яндексе – 4,9 балла. В первую очередь туристы обращают внимание на питание – многим оно нравится:

«Без излишеств, стейки хорошие, можно найти что поесть», «Завтраки приличные, блюда вкусные, и всегда есть свежие фрукты. Алкоголя наливают не жалея, пей сколько сможешь».