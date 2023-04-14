$81.68-0.4290.00+0.24

Названы страны, которые могут стать летом альтернативой Турции

Из-за резкого подорожания путёвок Турция может не досчитаться двух миллионов российских туристов. Альтернативой в этом году могут стать три государства, которые были традиционными направлениями зимнего отдыха, отметил гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов. Об этом сообщает издание «Экономика сегодня».

Названы страны, которые могут стать летом альтернативой Турции
© Курская правда

По словам эксперта, летом россияне будут активно летать в Таиланд, Мальдивы и ОАЭ. Зимой в эти страны обычно едут более состоятельные туристы, а летом туры туда существенно дешевеют. Таким образом, летом у путешественников с ограниченным бюджетом появится замечательная возможность посетить знаменитый элитный курорт.

Эксперт также добавил, что ещё одной альтернативой подорожавшему турецкому направлению могут стать курорты Европы с пересадкой в ОАЭ или Кувейте. Стоимость размещения в европейских отелях осталась на уровне 2019 года. Для коротких поездок подойдут новые направления, которые появились у туроператоров: Грузия, Армения, Казахстан, Армения, Киргизия и Азербайджан.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий