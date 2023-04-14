Названы страны, которые могут стать летом альтернативой Турции
Из-за резкого подорожания путёвок Турция может не досчитаться двух миллионов российских туристов. Альтернативой в этом году могут стать три государства, которые были традиционными направлениями зимнего отдыха, отметил гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов. Об этом сообщает издание «Экономика сегодня».
По словам эксперта, летом россияне будут активно летать в Таиланд, Мальдивы и ОАЭ. Зимой в эти страны обычно едут более состоятельные туристы, а летом туры туда существенно дешевеют. Таким образом, летом у путешественников с ограниченным бюджетом появится замечательная возможность посетить знаменитый элитный курорт.
Эксперт также добавил, что ещё одной альтернативой подорожавшему турецкому направлению могут стать курорты Европы с пересадкой в ОАЭ или Кувейте. Стоимость размещения в европейских отелях осталась на уровне 2019 года. Для коротких поездок подойдут новые направления, которые появились у туроператоров: Грузия, Армения, Казахстан, Армения, Киргизия и Азербайджан.