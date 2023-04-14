Названы страны, которые могут стать летом альтернативой Турции

Из-за резкого подорожания путёвок Турция может не досчитаться двух миллионов российских туристов. Альтернативой в этом году могут стать три государства, которые были традиционными направлениями зимнего отдыха, отметил гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов. Об этом сообщает издание «Экономика сегодня».

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По словам эксперта, летом россияне будут активно летать в Таиланд, Мальдивы и ОАЭ. Зимой в эти страны обычно едут более состоятельные туристы, а летом туры туда существенно дешевеют. Таким образом, летом у путешественников с ограниченным бюджетом появится замечательная возможность посетить знаменитый элитный курорт.