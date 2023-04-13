Популярная балканская страна ужесточила визовые правила для россиян

Популярная балканская страна, Болгария, ужесточила правила въезда в страну для российских туристов. Об этом пишет «Московский комсомолец» («МК»).

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По данным издания, российские собственники недвижимости в стране жалуются, что с 13 апреля местное консульство перестало принимать документы на срочную визу.

«А туристические визы выдают только однократные и на три месяца, — пишут они. — Причину не указывают. Обещают, что это временная мера».

Эту информацию подтверждают и представители туристической отрасли.

«Действительно, теперь Болгария выдает туристические однократные визы, — пояснили «МК» в турфирме. — То есть поехать на экскурсию в соседнюю Румынию или выехать в Турцию, а потом вернуться обратно в Болгарию не получится».

Отмечается, что подобные меры власти Болгарии приняли для того, чтобы ограничить россиянам поездки в европейские страны, куда сейчас открыт въезд по болгарской мультивизе.

«Помимо Румынии, по национальной болгарской визе можно посетить Хорватию и Кипр», — подчеркнули эксперты.

Также сообщается, что возросла и стоимость визы. Теперь ее оформление через турагентство обойдется отечественным путешественникам примерно в девять тысяч рублей.