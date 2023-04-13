Самые опасные рыбы, от которых нужно держаться подальше

Сколько всего видов рыбы обитает в мировом океане, не знает никто. Он изучен не так хорошо. Ученым известно около 25 разных видов рыб, обитающих в морях и реках. Некоторые из них могут быть очень опасны для человека и контакт с ними может закончится летальным исходом.

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О том, от каких рыб в море нужно держаться подальше, если вы решили поплавать, — в материале “Рамблера”.

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Пилорылые скаты (пилорылы)

Эти рыбы обитают в тропических и субтропических водах, преимущественно соленых. Более мелкие особи могут плавать и в реках. Взрослые пилорылы обитают на глубине до 40 метров, но могут появляться и на мелководье вместе с молодыми особями. Чаще всего встречаются в мелких и мутных водах, поэтому во время отдыха в тропиках туристам стоит быть особенно внимательными.

Размер пилорылого ската может достигать семь метров, из которых один метр — сама пила. Они не ядовиты для людей, но могут серьезно ранить пилой, находящейся на носу. Если скат испугается человека, то он начнет защищаться с помощью своей огромной пилы.

Рыба-камень (бородавчатка)

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Обитает преимущественно в тропиках в Тихом и Индийском океане. Ее можно встретить в водах Индонезии, Египта, Австралии и Филиппин. Встречается преимущественно на мелководье, поэтому риск встретить ее во время купания очень велик.

Рыба-камень отличается небольшим размером, максимальная длина — 40 сантиметров. Внешне она окрашена в коричневый, белый и бежевый цвет, поэтому без движения действительно может напоминать камень. Первой на человека она никогда не нападает, но прикосновение к ней может стать летальным. На ее спине расположены иглы, которые выпускают токсин. Яд известен тем, что причиняет человеку сильную боль, шок, и паралич. Если токсин проникает достаточно глубоко, то может спровоцировать отмирание тканей. Нередко встреча с бородавчаткой заканчивается летальным исходом, если яд попадает в кровеносный сосуд.

Большой морской дракон

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Рыба относится к семейству драконовых и обитает в европейской части Атлантического океана. Также она встречается в Черном и Средиземном морях. Внешне рыба очень длинная — размер тела может достигать до 50 сантиметров.