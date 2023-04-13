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Власти Таиланда пригрозили туристам тюрьмой за ввоз фруктов

Власти Таиланда пригрозили путешественникам тюрьмой за ввоз фруктов в страну без специального разрешения. Об уголовном наказании туристов предупредили в Министерстве сельского хозяйства королевства, сообщает Chiang Rai Times.

Власти Таиланда пригрозили туристам тюрьмой за ввоз фруктов
© Лента.ру

По информации Минсельхоза королевства, иностранцам, нарушающим Закон о карантине растений, грозит штраф в размере 20 тысяч бат (примерно 48 тысяч рублей) или тюремное заключение сроком на один год.

Министр сельского хозяйства Таиланда Рапипхат Чантарасривонг подчеркнул, что в разгар туристического сезона большое количество иностранцев, приезжающих на отдых, привозят с собой в королевство различные фрукты и ягоды без фитосанитарного сертификата.

«Мы хотели бы предупредить, что такое поведение является нарушением закона, даже если оно непреднамеренное», — отметил он.

Ранее в апреле на курорте Чиангмай в Таиланде опасный уровень загрязнения воздуха напугал туристов. Турагенты отмечают, что путешественники перестали проявлять интерес к популярному месту отдыха, когда в сети появились фотографии и видео смога.

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