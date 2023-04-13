Турпоток из России в страны СНГ в 2023 году вырастет на 10-15%

Турпоток из России в Белоруссию в 2022 году увеличился на 30%, в Казахстан - на 15%, в этом году также наблюдается положительная динамика путешествий россиян во все страны СНГ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова.
Он отметил, что по итогам текущего года увеличение турпотока в страны СНГ составит 10-15%. При этом, по словам Волкова, у туристов не снижается спрос на Турцию, ОЭА, Дубай и другие страны.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян сообщил «Радиоточке НСН», что грузинские отельеры рассчитывают переманить российских туристов из Турции и вводят систему «все включено».