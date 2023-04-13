Турпоток из России в страны СНГ в 2023 году вырастет на 10-15%

Турпоток из России в Белоруссию в 2022 году увеличился на 30%, в Казахстан - на 15%, в этом году также наблюдается положительная динамика путешествий россиян во все страны СНГ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова.