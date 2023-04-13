Пермяки смогут летать в Грецию через Турцию
Туроператор Pegas Touristik запускает продажу пакетных туров из Перми на греческий остров Крит с пересадкой в Анталье.
«Здесь есть минойские и венецианские памятники для любителей истории, шикарные песчаные пляжи для перфекционистов, принимающих солнечные ванны, и множество мест для молодых полуночников», – перечисляет компания в своих соцсетях достоинства Греции.
Пермякам предлагают отдохнуть на курортах в Малии, Херсониссосе, Аниссарасе, Гурнесе и других. Продолжительность туров составляет от двух до четырех недель. Стоимость путевки начинается от 92,5 тысячи рублей.
Полеты из Перми в Ираклион будет осуществлять авиаперевозчик Turkish Airlines с шестичасовой пересадкой в Анталье. Первый рейс запланирован на 26 мая, последний – на 20 октября.