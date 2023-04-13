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Опасный уровень загрязнения курорта в Таиланде напугал туристов

На курорте Чиангмай в Таиланде опасный уровень загрязнения воздуха напугал туристов. Об этом сообщает Daily Mail.

Опасный уровень загрязнения курорта в Таиланде напугал туристов
© Лента.ру

По данным издания, уровень частиц PM2,5 в воздухе на курорте Чиангмай в 30 раз превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Турагенты отмечают, что путешественники перестали проявлять интерес к популярному месту отдыха, когда в сети появились фотографии и видео смога.

Эксперт из Национального института астрономических исследований Таиланда Сиватт Понгпиачан (Siwatt Pongpiachan) заключил, что загрязнение в основном вызвано сжиганием полей фермерами. По словам местных жителей, с каждым днем из-за усиления смога все меньше видно дорогу впереди, из-за чего усложняется движение на дорогах.

Ранее турист вместе с семьей побывал на дорогом пляжном курорте в Великобритании и назвал его «коричневой грязной жижей». Путешественник выбрал для отдыха Уэстон-сьюпер-Мэр — курортный город в Северном Сомерсете, расположенный на берегу Бристольского залива.

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