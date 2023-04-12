Власти Таиланда угрожают тюрьмой ввозящим фрукты туристам

Запрет на ввоз фруктов в Таиланд без соответствующего сертификата запрещен Министерством сельского хозяйства. По данным газеты The Thaiger, нарушителям грозит либо штраф в размере 20 000 THB, либо тюремное заключение сроком на один год. Глава департамента Рапипхат Чантарасривонг сказал, что среди тех, кто пренебрегает законом, есть как местные жители, так и туристы.

Больше всего нарушений приходится на тех, кто приехал из Южной Кореи или Японии. Он подчеркнул, что незнание закона не освобождает от ответственности. Такие нарушения встречаются часто: в июне 2022 года пара британцев пыталась контрабандой ввезти в Бангкок манго. Группа малазийских туристов также была арестована, поскольку у них в багаже был дуриан, сообщает Прайм.