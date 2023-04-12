На Хайнане ожидают восстановления турпотока из России

ХАЙКОУ /Китай/, 12 апреля. /ТАСС/. Режим безвизовых туристических поездок, действующий в южной китайской провинции Хайнань в отношении граждан 59 стран, в том числе россиян, как ожидается, придаст импульс восстановлению туристического потока из России. Об этом заявил ТАСС в среду заместитель начальника отдела международного сотрудничества Управления международного экономического развития провинции Хайнань Руслан Туленов.
Как указал Туленов, "остров Хайнань открыт для всех". По его словам, до пандемии очень много российских туристов и представителей бизнеса приезжали на Хайнань как для отдыха, так и для выстраивания бизнес-контактов, участия в различных мероприятиях, конференциях.
"Надеемся, что как можно скорее возобновятся авиарейсы, которые будут связывать города России с Хайнанем", - продолжил он. "Поскольку у нас есть безвизовая политика для [граждан] 59 стран, которые могут находиться тут [на Хайнане] 30 дней, я надеюсь, что это придаст большой импульс в развитии туризма между Россией и островом Хайнань", - указал Туленов.
По его словам, до пандемии на остров приезжало очень много россиян: самый большой поток иностранных туристов был из РФ. "Я сам лично знаком со многими российскими компаниями, людьми, которые вели свой бизнес, преимущественно в городе Санья: открывали рестораны, торговые точки, привозили разные российские продукты", - продолжил он. "Надеемся, это все возобновится, и российские туристы смогут снова приезжать на Хайнань, наслаждаться морем, солнцем, пейзажами острова", - добавил замглавы отдела.
На вопрос о том, когда ожидать возобновления рейсов и восстановления туристического потока, Туленов ответил, что "все будет постепенно". "У Хайнаня пока не возобновлены все международные рейсы. Сейчас есть рейсы до Гонконга, недавно возобновились рейсы в Сингапур и Бангкок", - резюмировал он.
Безвизовая политика Хайнаня
С 1 мая 2018 года власти Хайнаня увеличили с 26 до 59 число стран, жители которых могут посещать эту южную провинцию Китая без визы - в их число вошла Россия. Предусматривается, что путешествующие самостоятельно или в составе группы могут находиться на Хайнане до 30 дней при условии бронирования поездки через турагентство.
На фоне пандемии с 28 марта 2020 года власти Китая временно приостановили действие программ безвизового въезда и транзита в ряде регионов, в том числе на Хайнане. С 15 марта этого года власти КНР впервые за три года восстановили выдачу всех типов виз иностранным гражданам. Также были возобновлены политика безвизового въезда в южную китайскую провинцию Хайнань и политика безвизового въезда в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, а также безвизовый въезд в южную провинцию Гуандун для въезжающих из Гонконга и Макао организованных групп иностранных граждан и безвизовый режим для туристических групп из стран АСЕАН, въезжающих в город Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района (юг КНР).
До пандемии в 2019 году Хайнань посетили 83 млн туристов, в том числе 1,42 млн - иностранные граждане. Из них 330 тыс. - туристы из РФ.