На Хайнане ожидают восстановления турпотока из России

ХАЙКОУ /Китай/, 12 апреля. /ТАСС/. Режим безвизовых туристических поездок, действующий в южной китайской провинции Хайнань в отношении граждан 59 стран, в том числе россиян, как ожидается, придаст импульс восстановлению туристического потока из России. Об этом заявил ТАСС в среду заместитель начальника отдела международного сотрудничества Управления международного экономического развития провинции Хайнань Руслан Туленов.

© ТАСС

Как указал Туленов, "остров Хайнань открыт для всех". По его словам, до пандемии очень много российских туристов и представителей бизнеса приезжали на Хайнань как для отдыха, так и для выстраивания бизнес-контактов, участия в различных мероприятиях, конференциях.

Видео дня

"Надеемся, что как можно скорее возобновятся авиарейсы, которые будут связывать города России с Хайнанем", - продолжил он. "Поскольку у нас есть безвизовая политика для [граждан] 59 стран, которые могут находиться тут [на Хайнане] 30 дней, я надеюсь, что это придаст большой импульс в развитии туризма между Россией и островом Хайнань", - указал Туленов.

По его словам, до пандемии на остров приезжало очень много россиян: самый большой поток иностранных туристов был из РФ. "Я сам лично знаком со многими российскими компаниями, людьми, которые вели свой бизнес, преимущественно в городе Санья: открывали рестораны, торговые точки, привозили разные российские продукты", - продолжил он. "Надеемся, это все возобновится, и российские туристы смогут снова приезжать на Хайнань, наслаждаться морем, солнцем, пейзажами острова", - добавил замглавы отдела.

На вопрос о том, когда ожидать возобновления рейсов и восстановления туристического потока, Туленов ответил, что "все будет постепенно". "У Хайнаня пока не возобновлены все международные рейсы. Сейчас есть рейсы до Гонконга, недавно возобновились рейсы в Сингапур и Бангкок", - резюмировал он.

Безвизовая политика Хайнаня

С 1 мая 2018 года власти Хайнаня увеличили с 26 до 59 число стран, жители которых могут посещать эту южную провинцию Китая без визы - в их число вошла Россия. Предусматривается, что путешествующие самостоятельно или в составе группы могут находиться на Хайнане до 30 дней при условии бронирования поездки через турагентство.

На фоне пандемии с 28 марта 2020 года власти Китая временно приостановили действие программ безвизового въезда и транзита в ряде регионов, в том числе на Хайнане. С 15 марта этого года власти КНР впервые за три года восстановили выдачу всех типов виз иностранным гражданам. Также были возобновлены политика безвизового въезда в южную китайскую провинцию Хайнань и политика безвизового въезда в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, а также безвизовый въезд в южную провинцию Гуандун для въезжающих из Гонконга и Макао организованных групп иностранных граждан и безвизовый режим для туристических групп из стран АСЕАН, въезжающих в город Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района (юг КНР).