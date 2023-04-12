Что предложат туристам в Иране

«Мы понимаем, что направление имеет потенциал. На данный момент это все выстраивается на политике взаимоотношений двух стран. Иран достаточно светское государство, там неплохая отельная база, у них развит внутренних туризм, достаточно интересная культурная программа, полегче с шоппингом и отличная пляжная история», — сообщил Гулевич.

При этом представитель турагентства подчеркнул, что высокого уровня обслуживания в Иране в ближайшие годы ожидать не стоит. «Надо понимать, что это не Турция — именно в качестве сервиса. Турция к тому, что есть на сегодняшний день, шла долгие годы. И в этом году вряд ли будут чартеры [в Иран]», — рассказал один из руководителей ANEX Tour.