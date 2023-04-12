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2 часа назад

В Иране туристам предложат удобные отели, культурную программу и шоппинг

Ura.Ru

В ближайшие годы одним из популярных направлений у екатеринбуржцев может стать Иран. Эта страна готова предложить людям достойные отели, пляжи и шоппинг. Такими данными с журналистами поделился директор департамента коммуникаций оператора ANEX Tour Константин Гулевич.

Что предложат туристам в Иране
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Мы понимаем, что направление имеет потенциал. На данный момент это все выстраивается на политике взаимоотношений двух стран. Иран достаточно светское государство, там неплохая отельная база, у них развит внутренних туризм, достаточно интересная культурная программа, полегче с шоппингом и отличная пляжная история», — сообщил Гулевич.

При этом представитель турагентства подчеркнул, что высокого уровня обслуживания в Иране в ближайшие годы ожидать не стоит. «Надо понимать, что это не Турция — именно в качестве сервиса. Турция к тому, что есть на сегодняшний день, шла долгие годы. И в этом году вряд ли будут чартеры [в Иран]», — рассказал один из руководителей ANEX Tour.

Ранее турагенты заявили, что самыми популярными направлениями у екатеринбуржцев стали такие страны, как: Турция, Казахстан, Абхазия, ОАЭ и курорты внутри России. И, несмотря на то, что Турция недавно пострадала от землетрясений, екатеринбуржцы не отказываются от туристических поездок в эту страну.

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