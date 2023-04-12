Лучшие отели Тенерифе для отдыха

Провести несколько дней на самом крупном острове Канар - это удовольствие и отличный план с множеством возможностей

Фото: Inc-News Inc-News

Канарские острова, несомненно, являются самым экзотическим испанским направлением из-за своего статуса субтропического места, расположенного примерно в 3 часах езды от Мадрида. Провести несколько дней на его главном острове Тенерифе - это удовольствие и отличный план с множеством возможностей: от теплого юга с его огромными пляжами и гостиничными комплексами, чтобы забыть обо всем, до сурового севера, на котором возвышается самая высокая вершина страны, вулкан Тейде, на высоте более 3700 метров.

Видео дня

Тенерифе предлагает всё. В зависимости от ваших вкусов, вы можете не покидать территорию отеля или иметь идеальный базовый лагерь для непрерывных прогулок. Предлагаем список лучших отелей острова.

Bahía del Duque

Знаменитый роскошный отель на юге Тенерифе, на берегу пляжа, славится великолепием вот уже четверть века и отличается тем колониальным шармом, который характеризует один из лучших курортов Испании и один из пионеров этой концепции в смысле "люкс". Их герцогские дома и виллы создают особый отдых благодаря их VIP-услугам. Его спа-центр - один из самых красивых во всем этом списке, и его гастрономический уровень - это то, на что стоит обратить внимание. Посетите отель Nub, отмеченный звездой Мишлен, перекусите рисом в его превосходном пляжном клубе или отведайте фирменные блюда французской кухни в ресторане Brasserie by Pierre Résimont.

The Ritz-Carlton Abama

Роскошный курорт, окруженный чистым ботаническим садом и полем для гольфа. Его коллекция бассейнов, новых вилл и номеров в марокканском стиле даст вам убежище, чтобы открыть для себя отель, ориентированный, прежде всего, на гурманов. Дегустация в ресторане M.B** Мартина Берасатеги или в его более непринужденном ресторане Tkoxo, японское меню "Каэрте эн Кабуки" * и меню с потрясающим видом на Атлантический океан со смотровой площадки. Во всех этих ресторанах предложения адаптированы и к детям, а район Ritz Kids - один из крупнейших в Европе.

Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden

Это достопримечательность на севере острова, рядом с Пуэрто-де-ла-Крус. Ботанический отель был новаторским роскошным отелем, в котором останавливались с 70-х годов многие знаменитости, сделав его своим любимым местом. Майкл Джексон или Алехандро Санс, актеры, политики, королевские семьи, остановились в более чем двухстах номерах отеля. Он сохранил ауру, которая была тогда: огромные размеры, залы, пространства, общие зоны для общения, тематические рестораны (азиатские, испанские, итальянские и др.) и огромный сад. Это идеальная остановка, чтобы посвятить себя "велнесу", и именно его очень продуманный внешний вид и процедуры являются самой драгоценной жемчужиной отеля. Он находится не на первой линии пляжа, но из него открывается прекрасный вид на море и окружающую горную местность. Его азиатское вдохновение, обусловленное отношением собственности к тайской монархии, заметно на каждом углу.

Barceló Tenerife

Barceló Tenerife - символ устойчивого канарского туризма в сфере крупных курортов. Это очень качественное комплексное обслуживание, спроектированное и построенное так, чтобы вписаться в ландшафт. Уважая богатую окружающую среду (экологический заповедник Сан-Блас), он предлагает несколько отличных ресторанов, таких как рисовый средиземноморский ресторан, специализирующийся на приготовлении риса, или итальянский ресторан Dolce Vita. На первой линии пляжа самый эксклюзивный сервис Royal Level позволит вам насладиться индивидуальным обслуживанием, бассейном для взрослых и VIP-завтраком.

Royal Hideaway Corales Resort

Считающийся одним из 25 лучших отелей Испании по версии TripAdvisor и удостоенный в 2022 году награды World Luxury Hotel Awards в категории Luxury Design Hotel в 2022 году, отель, спроектированный известным тинерфийским архитектором Леонардо Омаром, отличается уникальным силуэтом корабля. с фасадом, вдохновленным морскими кораллами Тенерифе. остров и непревзойденный вид на океан. Следует отметить, что в рамках их гастрономического предложения ресторан "Эль Ринкон де Хуан Карлос", которым руководит команда шеф-поваров братьев Падрон, только что заработал вторую звезду Мишлен; и ресторан San Ho, специализирующийся на кухне nikkei, получивший свою первую звезду.

Hacienda del Conde