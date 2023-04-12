Туристы в Испании больше не могут помыть голову и выпить чаю

На территории Испании появился новый закон, который негативно отразится на привычной жизни туристов в отелях и гостиницах Балеарских островов.

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В отелях знаменитых испанских курортов — Балеарских островов, туристы теперь не смогут вымыть голову привычным для всех способом и даже выпить в номере чашку чая. Причина: отели Испании борются за экологичное потребление, передает новостной портал “Турпром” со ссылкой на Spanish Tourism News.

Новый закон запрещает в Испании использование одноразового пластика. То есть в местных гостиницах пропадут знакомые всем путешественникам средства, среди которых гель и шампунь для душа, зубные щетки, бритвы и прочее.

Непосредственно в номерах отелей у туристов больше не будет возможности использовать пластиковые предметы. Причем этот закон затронет даже обыденные вещи, к примеру, бутылки с водой, чайные и кофейные пакетики и различную канцелярию.