В Таиланде – Сонгкран: в Паттайе праздник продлят для туристов

В Таиланде в третий раз встречают Новый год.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

После общепризнанного в январе и китайского в феврале – 13–15 апреля праздник по национальному календарю.

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Выходные дни – до 17-го числа, а в Паттайе специально для туристов – новогодние мероприятия запланированы еще на два дополнительных дня.

Бангкок

Спустя 3 года в Бангкоке, как и во всем Таиланде, вновь разрешено празднование тайского Нового года с массовыми гуляниями и «водяными боями». Традиция включает обливание изображений Будды и старейшин, музыкальные шоу и красочные шествия. Народные развлечения – поливание водой прохожих и раскрашивание лица глиной, что изначально символизировало очищение. В тайской прессе пишут, что с отменой антиковидных ограничений в дни фестиваля будет много грязи и веселья.

В соцсетях туристы выражают беспокойство: реально ли остаться сухим, в чьи планы не входит ходить по улицам и ездить в транспорте в мокрой одежде. Среди советов бывалых путешественников – если не оставаться в номере отеля, надо обязательно запастись водонепроницаемым чехлом для телефона, а при походе в торговый центр – взять с собой смену одежды, чтобы не замерзнуть под кондиционерами.

Во время фестиваля Сонгкран в стране запрещают продажу и употребление алкоголя в местах массовых мероприятий. Например, столичная администрация определила 35 безалкогольных мест, а губернатор Бангкока призвал не приносить с собой спиртные напитки.

Паттайя

Как в России накануне праздника запускают фейерверки, примерно так же и в Паттайе. На некоторых улицах обливание водой началось уже 11 апреля – нетерпеливые не могут дождаться четверга, комментируют в пабликах. В преддверии фестиваля мэр города официально разрешил возобновить традицию водных боев, когда на Бич-роуд происходит невероятное столпотворение.

Для безопасности туристов местные власти запретили использовать водяные пистолеты высокого давления и разноцветный тальк. Остается только догадываться, какие водоструйные игрушки мощные, а какие нет. Массовые обливания водой запланированы на 18 апреля в районе улицы Наклуа на севере города, а на следующий день у Центрального пляжа с перекрытием движения на Бич-роуд с 6 утра до 7 вечера.

В рамках фестиваля состоится большой поп-концерт, в торговых центрах – шоу-программы, а работающие увеселительные заведения будут развлекать туристов традиционными новогодними вечеринками. Издание The Pattaya News напоминает, что многие банки, рестораны и другие предприятия будут закрыты. Главная причина – позволить персоналу встретить самый важный тайский праздник со своими близкими.

В переполненном туристами городе полиция уже мобилизовала все подразделения. В городе установлены круглосуточные контрольно-пропускные пункты для предотвращения несчастных случаев, сообщил Сурачет Анексри, заместитель начальника полицейского участка Паттайи. Кроме того, по его словам, водителей по максимуму будут проверять на алкоголь.

Пхукет

За несколько дней до праздничной недели на Пхукете было забронировано свыше 100 тыс. гостиничных номеров, что составляет около 85% номерного фонда. По оценкам местного офиса Туристического управления Таиланда, количество туристов на треть превысит показатели допандемийного 2019 года. Отмечено, что среди иностранных гостей больше всего посещают остров россияне, китайцы и индийцы. По подсчетам иммиграционной службы, в марте, к примеру, свыше четверти всех прибывших – граждане России.

Новогодние представления будут проходить на пляжах, а также в универмагах – Центральном и Лаймлайт Авеню. Муниципалитет Патонга, например, пригласил всех к традиционному мероприятию Сонгкран 13 апреля на Бангла-роуд. Туристы смогут увидеть традиционные тайские костюмы и услышать национальную музыку.