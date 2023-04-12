«Все ради бабла»: россиянин высказался о поездке в Таиланд

«Она говорит мне: "Хэппи энд?". Я не понял, думал, это она так просит оценить ее работу, а я стою, как дурак, улыбаюсь ей: "Ес, ес, вери хэппи!". Но когда она уже жестами показала, что там за сказка со счастливым концом, я понял, что происходит, и вежливо отказался», — вспоминает путешественник.