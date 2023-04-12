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«Все ради бабла»: россиянин высказался о поездке в Таиланд

Российский путешественник побывал в Таиланде, оказался разочарован поездкой и описал ее фразой «все ради бабла». Впечатлениями от отдыха он поделился с порталом «Тонкости туризма».

По словам россиянина, в Паттайе он сходил на массаж, где поначалу все показалось ему «прилично и буднично». Завершив сеанс, пожилая женщина обратилась к туристу с удивившим его вопросом. Оказалось, что она хотела предложить дополнительно воспользоваться секс-услугами.

«Она говорит мне: "Хэппи энд?". Я не понял, думал, это она так просит оценить ее работу, а я стою, как дурак, улыбаюсь ей: "Ес, ес, вери хэппи!". Но когда она уже жестами показала, что там за сказка со счастливым концом, я понял, что происходит, и вежливо отказался», — вспоминает путешественник.

Мужчина также оказался разочарован самим курортом, отметив, что ничего впечатляющего в Паттайе нет. Он объяснил, что самое популярное место — холм Будды — стало слишком туристическим и потеряло святость. А храм Истины путешественник и вовсе назвал нелепой достопримечательностью.

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