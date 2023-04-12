Российская путешественница и тревел-блогерша Марина Ершова побывала на индонезийском острове Бали и удивилась гуляющим с молодыми девушками «папикам» из Европы. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор отметила, что пожилые мужчины из Европы приезжают в Азию, чтобы начать новую жизнь с молодой девушкой. С ними они якобы ходят в дорогие рестораны, чтобы «похвастаться перед остальными».

«Я могу поставить себя на место индонезийки, но быть счастлива с пожилым — вряд ли смогу. Даже с учетом, что он будет меня обеспечивать», — высказалась Ершова.