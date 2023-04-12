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2 часа назад

Россиянка на Бали и удивилась гуляющим с молодыми девушками «папикам»

Lenta.ru

Российская путешественница и тревел-блогерша Марина Ершова побывала на индонезийском острове Бали и удивилась гуляющим с молодыми девушками «папикам» из Европы. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор отметила, что пожилые мужчины из Европы приезжают в Азию, чтобы начать новую жизнь с молодой девушкой. С ними они якобы ходят в дорогие рестораны, чтобы «похвастаться перед остальными».

«Я могу поставить себя на место индонезийки, но быть счастлива с пожилым — вряд ли смогу. Даже с учетом, что он будет меня обеспечивать», — высказалась Ершова.

Блогерша объяснила, что женщины из Азии готовы на любые жертвы ради денег. В связи с этим их не волнует возраст иностранца, заключила путешественница.

Заграница,Видео,
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