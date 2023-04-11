Собираешься на отдых – выбери Тайланд

Таиланд – по-настоящему райское место, с ярким, жарким солнцем, множеством экзотической растительности, гостеприимными местными жителями и конечно же, лазурными пляжами, омываемые теплым морем. Долгое время в этой стране действовали достаточно жесткие коронавирусные ограничения, из-за чего сфера туризма переживала непростой период. Большая часть отелей была закрыта, либо они оказывали услуги придерживаясь строгих карантинных правил. К примеру, было запрещено пользоваться бассейнами и тренажерными залами. В стране прекратили работу многие рестораны, клубы и другие места проведения досуга. Однако на данный момент ситуация изменилась. Большинство ограничений отменено и в Тайланд хлынула волна туристов.

Фото: Обзор газет Обзор газет

Страна считается одной из самых посещаемых туристами в мире. Тайланд – место, где всегда тепло. Многие люди приезжают сюда, чтобы сбежать от зимних холодов и провести время в комфортной, приятной обстановке. Еще одним привлекающим моментом является то, что Тайланд – страна контрастов. Здесь можно обнаружить пустынные, уютные уголки, где практически нет людей, провести время в уединении. В то же время имеются шумные тусовочные курорты, с бурлящей ночной жизнью, со всеми возможными развлечениями, которые только можно себе представить. Здесь каждый сможет найти то, что придется ему по вкусу, независимо от пола и возраста. Для большинства туристов, которые приезжают на семейный отдых, главными критериями являются удобства для отдыха с детьми и доступное питание для всех членов семьи. Идеальное место для подобного отдыха является Пхукет. Адаптированные под отдых с детьми отели, и множество кафе и ресторанов с любой кухней.

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Особого внимания заслуживает отель Holiday Inn Resort Phuket. Это идеальное место для семейного отдыха. Он располагается в самом сердце Патонга – пляжа, который пользуется особой популярностью в Пхукете. Это место славится своими великолепными, живописными окрестностями, чистым, прозрачным морем и оживленными пляжами. В Holiday Inn Resort Phuket можно найти массу развлечений, как взрослому, так и ребенку. На живописной территории возведен комплекс из корпусов с комфортабельными номерами разных категорий. Есть как однокомнатные апартаменты для путешественников-одиночек или пар, так и двухкомнатные, более подходящие для семейного отдыха. В таких номерах имеется специальная комната для размещения детей, с двухъярусной кроватью и множеством игрушек, включая игровую приставку. Также, гости могут выбрать апартаменты с видом на красивый, живописный сад, либо с выходом прямо к бассейну.

Туристов ожидают многочисленные мастер-классы по приготовлению блюд тайской кухни, различные тематические вечера, знакомство с культурой Тайланда, экскурсии и динамичная вечерняя развлекательная программа. На территории отеля имеется собственная библиотека, в которой можно найти массу интересных книг, диски с фильмами и музыкой.

В отеле имеется роскошный пейзажный бассейн, с собственным баром, а посетив местный СПА-центр вы сможете пройти уникальные оздоровительные процедуры, разработанные на основе древних аюрведических традиций. Если вы любите заниматься спортом и стремитесь всегда держать себя в форме – к вашим услугам просторных, оснащенный по современным стандартам, зал для занятия фитнесом. Также в отеле имеется все для игры в бильярд, настольный теннис или дартс.

Отель Holiday Inn Resort Phuket славится тем, что в нем имеется масса развлечений не только для взрослых, но и детей. На территории располагается специальный детский бассейн и игровая площадка. Также для маленьких туристов открыт клуб, в котором проводятся игровые и обучающие мероприятия. Дети всегда могут провести время прыгая на батуте, катаясь на качелях или за игрой в видеоигры.

Ежедневно в детском клубе предлагается новая развлекательная программа, которая увлечет любого ребенка. Поэтому родители могут спокойно оставить детей с воспитателями, ведь им здесь точно скучно не будет.

Во время бронирования номеров, существуют возможность выбора питания. Гости могут выбрать одну из трех систем: BB, HB и FB.

Первый вариант (BB) включает в себя только завтраки, второй (HB) полупансион и третий (FB) полный пансион. По желанию гостей возможно отдельное приготовление еды для детей. В отеле имеется специальное детское меню, а также стулья для кормления. Здесь вы сможете попробовать традиционные тайские, итальянские блюда, выпить охлажденного вина и отведать экзотические фрукты.

Помимо ресторанов, находящихся внутри отеля, имеются также заведения открытого типа, и все это в пешей доступности.