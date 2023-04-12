В Ереване к летнему сезону готовят около 40 фонтанов

Сезон фонтанов: в Ереване к летнему сезону готовят около 40 каскадов
В Ереване скоро включат фонтаны. К летнему сезону готовят около 40 каскадов, в том числе и главный на Площади Республики, сообщает корреспондент «МИР 24» Нона Оганесян.
Самая трудоемкая работа в «Лебедином озере». Фонтан расположен в центре Еревана. Он один из самых крупных – три тысячи квадратных метров. Зимой здесь действует каток, и покрытие под ним к весне приходит в негодность. Рабочие заделывают трещины, красят наружные элементы.В этом фонтане «Эребуни – Ереван 2750» поменяли оборудование впервые за полвека его существования.
«Заменили все насосные системы и двигатели. Также обеспечили электроснабжение. Кстати, в этом году к световому оформлению решили подойти по-новому», – отметил главный инженер Вагаршак Вагаршакян.
А это бункер под главным фонтаном столицы на Площади Республики. Отсюда управляют напором воды, музыкой и светом. Тысячи струй, которые бьют на 50 метров – высота 16-этажного дома.
«Летом заходим в бункер рано утром и выходим отсюда поздно вечером. И мы, и фонтаны в сезон отдыхаем раз в неделю по вторникам, когда бывает санитарный день», – рассказал техник-оператор Вардан Багратунян.
Летом городские фонтаны отдыхают еще и ночью. Самым популярным в этом сезоне время работы продлят. Например, фонтанный комплекс на Площади Республики будет радовать горожан с половины девятого утра до одиннадцати вечера. К следующему году в Ереване планируют сдать в эксплуатацию еще два общественных фонтана. Сейчас там ведут капитальные работы.