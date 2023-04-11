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"Победа" откроет прямые рейсы из Махачкалы в Анталью в июне

Лоукостер "Победа" с 1 июня впервые открывает прямые рейсы между Махачкалой и Антальей. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь махачкалинского аэропорта Сапура Магомедова.

"Победа" откроет прямые рейсы из Махачкалы в Анталью в июне
© Unsplash

"Авиакомпания "Победа" с 1 июня впервые запускает регулярные рейсы между Махачкалой и Антальей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам на самолетах Boeing 737-800.

"Текущее расписание рейсов выглядит следующим образом: вылет из аэропорта Махачкалы в 12:00 с прибытием в Анталью 14:45, вылет из Антальи в 15:15 с прибытием в аэропорт Махачкалы в 17:45", - добавила Магомедова.

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