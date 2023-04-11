"Победа" откроет прямые рейсы из Махачкалы в Анталью в июне

"Текущее расписание рейсов выглядит следующим образом: вылет из аэропорта Махачкалы в 12:00 с прибытием в Анталью 14:45, вылет из Антальи в 15:15 с прибытием в аэропорт Махачкалы в 17:45", - добавила Магомедова.