Бронирований туров в Турцию замедлилось из-за роста цен

"Туристы не спешат бронировать Турцию заранее не только в силу известных факторов неопределенности, связанных с геополитикой, но в немалой степени и потому, что ждут снижения цен. Туроператоры отмечают, что рост цен по сравнению с прошлым годом на период майских праздников менее заметен, чем на лето", - отмечается в сообщении.

В АТОР напомнили, что цены на летнее размещение в отелях Турции по акциям раннего бронирования выросли на 30-50% по сравнению с годом ранее. В настоящее время у некоторых крупных туроператоров на весь июнь 2023 года забронировано меньше турпакетов в Турцию, чем на 10 дней майских праздников. По прогнозу ассоциации, рост объемов авиаперевозки в Турцию на 30% может способствовать увеличению спроса на путевки в эту страну. С другой стороны, из-за низкой глубины продаж спрос окажется неравномерным, а некоторые отели Турции, наиболее существенно повысившие цены, могут недосчитаться большого количества российских гостей.