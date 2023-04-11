Названы доступные для россиян страны без виз с прямыми рейсами

Российским путешественникам напомнили о странах для летнего отдыха, в которые в 2023 году можно улететь прямыми рейсами и без виз. Список наиболее доступных для россиян государств перечислен в материале РИА Новости.

Так, среди 32 доступных направлений названы Алжир, Венесуэла, Египет, Израиль, Индия, Китай, Куба, Мальдивы, Марокко, ОАЭ, Сейшелы, Таиланд, Тунис, Турция, Шри-Ланка и другие страны.

Кроме того, в настоящее время вопрос возобновления прямого регулярного авиасообщения обсуждается с Мьянмой. Планируется, что перелеты будут осуществляться из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга в Янгон и Мандалай. Также на открытие авиасообщения с Россией настроены Зимбабве, Непал, Малайзия, Вьетнам, Монголия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Индонезия, Эфиопия, ЮАР и Тунис.