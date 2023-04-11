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2 часа назад

Запущены прямые рейсы: чем заняться в Тунисе

Мария Каткова

Из России в курортный город Туниса, Монастир, запустили прямые перелеты. Это — одна из самых перспективных стран для летних путешествий, ведь здесь можно найти недорогие отели по системе “Все включено”, а также различные исторические достопримечательности.

Запущены прямые рейсы: чем заняться в Тунисе
Фото: UnsplashUnsplash

О том, зачем ехать в Тунис, — в материале “Рамблера”.

Пляжный отдых

В Тунисе есть несколько прибрежных курортов, которые понравятся туристам своими ценами. Многие отели в этой стране работают по системе “Все включено” и похожи на то, что предлагает Турция. Гостиницы с большой территорией, несколькими бассейнами и собственными пляжами расположены в удалении от больших городов и основных достопримечательностей, но здесь можно по-настоящему отдохнуть.

Погрузиться в древнюю историю

На территории Туниса расположено множество древних достопримечательностей. Например, город Карфаген, где до сих пор идут археологические раскопки. Или амфитеатр в городе Эль-Джем, который построен по образу и подобию Колизея в Риме. Все это находится в пределах двух часов езды и это — шанс прикоснуться к истории.

Авиакомпания Nouvelair Tunisie начала совершать полеты из Москвы в тунисский Монастир

Спа

Тунис славится своими спа-зонами, где предлагают грязевые ванны и талассо терапию. Многие туристы приезжают сюда для того, чтобы сходить в спа и пройти курс косметологии. Дело в том, что здесь используются только самые свежие компоненты, которые собирают практически при посетителях. В Тунисе уже давно развито это направление, поэтому все центры построены рядом с морем и имеют свою отлаженную логистическую цепочку.

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