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3 часа назад

Туристка в белом забралась на 70-метровую статую будды в Китае

Мир24

В Китае женщина забралась на голову 70-метровой статуи Будды в городе Лэшань (провинция Сычуань) и стала медитировать. Видеоролик попал в социальные сети.

Туристка в белом забралась на 70-метровую статую будды в Китае
Фото: Мир24Мир24

Одетая в белое туристка перелезла через забор позади статуи, забралась на каменную глыбу, которой более тысячи лет, села Будде на голову, скрестив ноги, и стала невозмутимо медитировать.

Некоторые туристы умоляли ее спуститься вниз, однако женщина в белом поначалу не реагировала, а потом стала смеяться и махать им. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники службы безопасности и заставили ее слезть со святыни. Судя по кадрам другого ролика, туристка благополучно спустилась, после чего стражи порядка забрали ее в полицейский участок.

Кто эта женщина и почему она забралась на статую, неизвестно, пишет издание South China Morning Post. Однако после этого происшествия вокруг статуи Будды появилось дополнительное заграждение.

Статуя Будды в Лэшане является самой высокой скульптурой в мире, кроме того, она занимает пятое место в мире среди самых высоких статуй Будды. Местные жители уважительно называют его Да Фо – в переводе с китайского означает «Будда горы».

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