Туристка в белом забралась на 70-метровую статую будды в Китае

В Китае женщина забралась на голову 70-метровой статуи Будды в городе Лэшань (провинция Сычуань) и стала медитировать. Видеоролик попал в социальные сети.

Фото: Мир24 Мир24

Одетая в белое туристка перелезла через забор позади статуи, забралась на каменную глыбу, которой более тысячи лет, села Будде на голову, скрестив ноги, и стала невозмутимо медитировать.

Некоторые туристы умоляли ее спуститься вниз, однако женщина в белом поначалу не реагировала, а потом стала смеяться и махать им. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники службы безопасности и заставили ее слезть со святыни. Судя по кадрам другого ролика, туристка благополучно спустилась, после чего стражи порядка забрали ее в полицейский участок.

Кто эта женщина и почему она забралась на статую, неизвестно, пишет издание South China Morning Post. Однако после этого происшествия вокруг статуи Будды появилось дополнительное заграждение.