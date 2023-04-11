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АТОР прогнозирует в этом году рост летнего турпотока в Турцию на 30%

Летний туристический поток из РФ в Турцию в 2023 году может вырасти на 30% по отношению к прошлому году. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.

АТОР прогнозирует в этом году рост летнего турпотока в Турцию
© Unsplash

«По туристическому потоку мы уже видим по результатам первых месяцев весны и зимы положительную динамику. По объемам перевозки я бы сказал, что на 30% вполне можно превзойти по турпотоку летний сезон прошлого года», - сказал Мурадян.

Он отметил, что сдерживающим фактором турпотока в Турцию сейчас является высокий обменный курс российской валюты.

«К сожалению, цены поставщиков номинированы в евро в Турции, а значит идет привязка к курсу валюты. Если рубль продолжит падение, то и цены поползут вверх, как они это уже сейчас сделали», - добавил Мурадян.

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