АТОР прогнозирует в этом году рост летнего турпотока в Турцию на 30%
Летний туристический поток из РФ в Турцию в 2023 году может вырасти на 30% по отношению к прошлому году. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.
«По туристическому потоку мы уже видим по результатам первых месяцев весны и зимы положительную динамику. По объемам перевозки я бы сказал, что на 30% вполне можно превзойти по турпотоку летний сезон прошлого года», - сказал Мурадян.
Он отметил, что сдерживающим фактором турпотока в Турцию сейчас является высокий обменный курс российской валюты.
«К сожалению, цены поставщиков номинированы в евро в Турции, а значит идет привязка к курсу валюты. Если рубль продолжит падение, то и цены поползут вверх, как они это уже сейчас сделали», - добавил Мурадян.