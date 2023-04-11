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52 минуты назад

Российским туристам объяснили за какие нарушения во время отдыха за рубежом их могут посадить в тюрьму

runews24.ru

В связи с приближающимся сезоном отпусков большинство российских туристов уже начали планировать свой отдых. Адвокат и кандидат юридических наук Александр Зорин в беседе с "Общественной Службой Новостей" рассказал соотечественникам о самых распространенных нарушениях во время отдыха за рубежом, а также о грозящих за это последствиях.

За какие нарушения во время отдыха россиян могут посадить в тюрьму
Фото: Runews24Runews24

Так, среди наиболее популярных туристических направлений для отдыха отмечаются Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд. Однако, несмотря на заинтересованность этих стран в большом турпотоке из России, в большинстве из них действуют строгие законы, за нарушение которых предусмотрен реальный тюремный срок.

Стоит отметить, что, например, в Таиланде запрещается курить вейп. Человеку, нарушившему данный закон, грозит до 10 лет тюрьмы. В Турции запрещено распитие алкогольных напитков на улице. В том числе нельзя фотографировать сотрудников местной полиции. То же самое касается и Египта.

По словам адвоката, перед поездкой туристам следует изучить законодательство той страны, в которую отправляются на отдых.

Заграница,Александр Зорин,
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