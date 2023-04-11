Жители курорта в Болгарии пожаловались на туристов из Британии

Жители популярного черноморского курорта в Болгарии пожаловались на поведение туристов из Британии, которые превратили город в притон пьяниц и разврата, пишет Турпром со ссылкой на издание Dailystar.

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Так, по словам местных жителей, отдыхающие из Великобритании слишком сильно напиваются, а также выбирают достаточно откровенную одежду и в целом отличаются вызывающем поведением.

С мнением местных жителей согласны и сотрудники полиции. Правоохранители отметили, что британцы очень шумно себя ведут и не знают чувства меры в распитии спиртных напитков.