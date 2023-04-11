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28 минут назад

Жители популярного курорта в Болгарии пожаловались на туристов из Британии, превративших город в притон

runews24.ru

Жители популярного черноморского курорта в Болгарии пожаловались на поведение туристов из Британии, которые превратили город в притон пьяниц и разврата, пишет Турпром со ссылкой на издание Dailystar.

Жители курорта в Болгарии пожаловались на туристов из Британии
Фото: Runews24Runews24

Так, по словам местных жителей, отдыхающие из Великобритании слишком сильно напиваются, а также выбирают достаточно откровенную одежду и в целом отличаются вызывающем поведением.

С мнением местных жителей согласны и сотрудники полиции. Правоохранители отметили, что британцы очень шумно себя ведут и не знают чувства меры в распитии спиртных напитков.

Жители курорта и полицейские недовольны тем, что путешественники из Британии расценивают Солнечный Берег только как место для вечеринок и пьянства, ведь оно известно своей удивительной природой и чистыми пляжами.

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