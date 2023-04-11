Россиянин посетил курорт Таиланда и назвал его разочарованием

«Морепродукты вкусные и дешевые, подтверждаю, да и фруктовое изобилие, тоже очень радует и вкусовые рецепторы, и кошелек. Но лететь из-за этого, мне кажется, не стоит. Я, конечно, еще не был на других курортах, но мне кажется, что там то же самое, только в более красивой упаковке», — заключил путешественник.