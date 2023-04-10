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Российская авиакомпания начала регулярные полеты из Омска в Ош

Российская авиакомпания «Северный ветер» начала осуществлять регулярные полеты из Омска в южный областной центр Кыргызстана Ош и в обратном направлении, говорится в сообщении ОАО «Международный аэропорт Манас».

Российская авиакомпания начала регулярные полеты из Омска в Ош
© Unsplash

Отмечается, что авиарейсы будут выполняться один раз в неделю – по вторникам.

Сейчас в кыргызстанские аэропорты Манас, Ош и Иссык-Куль можно улететь прямыми рейсами почти из 20 российских городов, среди которых Москва и Петербург, а также Екатеринбург, Новосибирск и некоторые другие.

Недавно авиасообщение между странами активизировалось. Так, совсем скоро кыргызстанская авиакомпания «Аэро номад эйрлайнс» начнет совершать регулярные авиарейсы из Бишкека в Москву. Российская компания «Азимут» объявила о начале с мая откроет регулярные полеты в Бишкек из Сочи.

7 апреля из Москвы в Стамбул отправился первый с 2021 года чартерный рейс.

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