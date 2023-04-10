Летом в Египет: какие авиакомпании будут возить туристов в июне

Редакция TourDom.ru выяснила планы туроператоров по Египту на июнь 2023 года из регионов. Рейсов становится меньше, чем весной.

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Из Санкт-Петербурга летом туристов планируют возить в Шарм-эль-Шейх две авиакомпании. Рейсы с клиентами Библио-Глобуса авиакомпания AlMasria Universal Airlines будет выполнять на узкофюзеляжных Airbus А321 по вторникам и субботам. Из Пулково до аэропорта Офира борт долетает за 5 часов 45 минут. В Хургаду этот же перевозчик полетит по четвергам и воскресеньям.

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Из Петербурга на египетский курорт с техпосадкой в турецкой Анталье туристов доставит Southwind по понедельникам и пятницам. На маршруте, поставленном туроператором Pegas Touristik, заявлены Airbus A330-223. Всего в пути пассажиры проведут 6,5 часа.

Из Екатеринбурга в Египет на данный момент заявлены рейсы «дочки» «Аэрофлота» – «России». Ее перевозкой пользуется Библио-Глобус. Перелет на узкофюзеляжном Boeing 737 продлится около 6 часов. В Шарм-эль-Шейх будут летать по понедельникам и четвергам, в Хургаду – по вторникам и субботам. Airbus А321 Southwind с техпосадкой в Анталье продолжит возить туристов раз в неделю. От Кольцово до Офира можно долететь за 7 часов.

Из Казани есть Airbus А321 Southwind. В июне он отправится в Шарм-эль-Шейх трижды – 7, 17 и 28-го числа. На перелет с технической посадкой в Турции уйдет около 7 часов. «Россия» будет возить туристов в Хургаду по субботам и вторникам на Boeing 737-800. В небе пассажиры проведут почти 6 часов.

Из Уфы есть чартеры в Шарм-эль-Шейх авиакомпании AlMasria Universal Airlines – Airbus А321 по понедельникам и четвергам. Время в пути – 5 часов 50 минут. Египетский перевозчик доставит туристов из Нижнего Новгорода на этот же курорт по воскресеньям и средам. Перелет продлится 6 часов в одну сторону и 5 – в обратную. По вторникам и субботам в Шарм-эль-Шейх есть рейсы из Самары на самолетах А321 AlMasria Universal Airlines. В небе пассажиры проведут 5,5-6 часов.