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1 час назад

Глава торговой палаты Фроленко: Венесуэла стала альтернативным вариантом Турции для отдыха россиян

runews24.ru

В настоящее время российским туристам выгоднее отправиться на отдых в Венесуэлу по сравнению с Турцией. Об этом сообщил РИА Новости глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко.

Венесуэла стала альтернативным вариантом Турции для отдыха россиян
Фото: Runews24Runews24

От отметил, что если бы российские авиакомпании совершали прямые рейсы в Венесуэлу, то турпоток из РФ в эту страну был бы очень большим, так как такое путешествие является более выгодным и бюджетным.

Фроленко подчеркнул важность запуска прямых и регулярных рейсов из России в Венесуэлу и добавил, что для развития туризма в какой-либо стране необходим постоянный поток туристов, однако на данный момент ситуация в этой сфере складывается не очень благоприятно.

Заграница,Роман Фроленко,
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