Венесуэла стала альтернативным вариантом Турции для отдыха россиян

В настоящее время российским туристам выгоднее отправиться на отдых в Венесуэлу по сравнению с Турцией. Об этом сообщил РИА Новости глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко.

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От отметил, что если бы российские авиакомпании совершали прямые рейсы в Венесуэлу, то турпоток из РФ в эту страну был бы очень большим, так как такое путешествие является более выгодным и бюджетным.