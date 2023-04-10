Венесуэла стала альтернативным вариантом Турции для отдыха россиян

В настоящее время российским туристам выгоднее отправиться на отдых в Венесуэлу по сравнению с Турцией. Об этом сообщил РИА Новости глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко.
От отметил, что если бы российские авиакомпании совершали прямые рейсы в Венесуэлу, то турпоток из РФ в эту страну был бы очень большим, так как такое путешествие является более выгодным и бюджетным.
Фроленко подчеркнул важность запуска прямых и регулярных рейсов из России в Венесуэлу и добавил, что для развития туризма в какой-либо стране необходим постоянный поток туристов, однако на данный момент ситуация в этой сфере складывается не очень благоприятно.