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1 час назад

Российским туристам стали доступны новые авиарейсы на зарубежные курорты

runews24.ru

Для туристов из России открылись новые авиарейсы на зарубежные курорты, пишет РИА Новости.

Российским туристам стали доступны новые авиарейсы на зарубежные курорты
Фото: Runews24Runews24

Так, первый прямой рейс из России отправился в Тунис 7 апреля. Представители авиакомпаний отметили, что перелеты будут проходить в комфортных условиях, так как авиаперевозчики получили право на полет через воздушное пространство стран Европы.

По словам экспертов, первые рейсы оказались переполненными. Стоимость авиабилета из Москвы в Тунис стартует от 31 тысячи рублей. При этом путевка, приобретенная в турагентствах, обойдется россиянам в 132,6 тысячи рублей.

Российским путешественникам отели Туниса предлагают разнообразное и качественное питание. Также стоит отметить, что из-за прекрасной природы и красивых видов большой популярностью среди туристов пользуется регион Талассотерапия.

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