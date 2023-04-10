Российским туристам стали доступны новые авиарейсы на зарубежные курорты

Для туристов из России открылись новые авиарейсы на зарубежные курорты, пишет РИА Новости.

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Так, первый прямой рейс из России отправился в Тунис 7 апреля. Представители авиакомпаний отметили, что перелеты будут проходить в комфортных условиях, так как авиаперевозчики получили право на полет через воздушное пространство стран Европы.

По словам экспертов, первые рейсы оказались переполненными. Стоимость авиабилета из Москвы в Тунис стартует от 31 тысячи рублей. При этом путевка, приобретенная в турагентствах, обойдется россиянам в 132,6 тысячи рублей.