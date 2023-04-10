Турция доминирует на рынке корпоративного туризма из России

Среди стран – участниц MICE Workshop, который прошел 3 апреля в Москве, – Турция, Египет, Сейшельские Острова, Мальдивская Республика, Шри-Ланка, ОАЭ и Россия. Россия была представлена самым популярным регионом – Курортом Красная Поляна из Сочи. По одному экспоненту было от Египта и Сейшел. От ОАЭ – и объект размещения, и авиаперевозчик. Более 10 представителей – от Турции.

Фото: Tourdom Tourdom

По данным Coral Travel, отечественный корпоративный туризм пока больше внутренний. Это связано и с осложнившейся логистикой и геополитической ситуацией – многие компании предпочитают сейчас проводить все мероприятия в пределах своей страны. Среди зарубежных направлений именно Турция идет первой в сегменте корпоративного туризма, потом страны СНГ (Узбекистан и Армения).

Задача MICE Workshop – демонстрация новых возможностей корпоративного отдыха. Так, если Турция и страны ближнего зарубежья больше подходят для проведения выездных рабочих сессий, то мотивационный тимбилдинг – это уже Сейшелы, Мальдивы, Марокко и ОАЭ.

Один из семинаров от сотрудников Coral Travel так и назывался «Яркое Марокко – для любознательной аудитории». Сам туроператор в нише корпоративного отдыха работает более 19 лет.