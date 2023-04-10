Южная Корея смягчила правила въезда: почему туда стоит поехать туристам

Сеул, бесспорно, можно назвать городом контрастов. Древние традиции и консерватизм здесь идут бок о бок с современными технологиями, а старинные дворцы стоят по соседству со сверкающими небоскребами. В столице Южной Кореи туристам не бывает скучно: прогулки по паркам, бесчисленное количество забегаловок, шумные караоке и хаотичный бар-хоппинг — все это делает город удивительно разнообразным и интересным для путешественников. К тому же с конца 2022 года Южная Корея сняла коронавирусные ограничения и теперь попасть туда россиянам стало куда проще. О том, чем заняться в Сеуле и как живут современные корейцы, — в материале «Ленты.ру».

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В Сеуле — пить

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У россиян поездка в Южную Корею часто ассоциируется с культурным шоком — повсюду незнакомые иероглифы, хаотичное движение и непривычная желудку пища. Однако есть между россиянами и корейцами и что-то общее — например, любовь к спиртному. В Корее настоящий культ выпивки.

Алкоголь для местных жителей — чуть ли не главный способ борьбы со стрессом. И, кстати, напиваются до беспамятства не только мужчины, но и женщины. Но, что удивительно, даже в таком состоянии они не ведут себя агрессивно. Корейцы понимают, что в случае неадекватного поведения им грозят большие штрафы или даже привод в отделение полиции.

Ежегодно в Корее выпивают не менее трех миллиардов бутылок соджу. Если разделить это на количество населения в республике, то получится, что на каждого корейца приходится по бутылке крепкого алкогольного напитка в неделю. А уж если убрать из расчета детей, цифра станет еще более внушительной.

Поэтому баров, клубов и караоке в столичном Сеуле предостаточно. Самый тусовочный район для иностранцев называется Itaewon, он образовался на месте бывшего района «красных фонарей». Многие классные заведения сосредоточены вокруг отеля Hamilton. Самые известные бары здесь — это Pistil, The Blacklist, The Grand Ole Ospray и многие другие.

Культовым клубом в районе считается Cakeshop — здесь собираются длинные очереди из желающих послушать качественную электронную музыку. А лучшие техно-вечеринки проходят в Beton Brut, Faust и Vurt Club.

Itaewon считается более туристическим районом, но если хочется погрузиться в атмосферу корейского студенчества, современных вечеринок и уличного искусства, то стоит отправиться Hongdae — оживленный район, где расположены главные университеты столицы и проходят громкие гулянья местных студентов, кочующих от бара к бару

Кстати, питейная культура в Корее очень тесно взаимосвязана с рабочей. Даже на тренингах по тимбилдингу руководителей учат тому, что один из ключевых методов объединения коллектива — это корпоративы с выпивкой.

Корейцы также настоящие специалисты в вопросах лечения от похмелья. Они точно знают, как быстро привести себя в порядок после бессонной алкогольной ночи. Почти в каждом магазине страны продаются соки с витаминами и специальные стики с желе, в которых содержатся алкозельцер или что-то для восстановления печени.

От алкоголиков к трудоголикам

Отчасти такая любовь к алкоголю у корейцев сформировалась из-за трудоголизма. «Они пашут как лошади. На работе у них жесткая иерархия. К примеру, если сотруднику Samsung к шести часам вечера каким-то чудом удалось доделать все дела, а его начальник все еще сидит в кабинете, он не сможет уйти домой, как это обычно происходит в России», — рассказывает переехавшая в Южную Корею россиянка.

Корейцы действительно сильно перерабатывают, а потом до глубокой ночи сидят в барах или забегаловках, едят сашими, пьют пиво или местную водку — соджу. Не только по выходным, но и по будням.

Вообще корейцам сложно расслабить свой мозг. Они не только трудолюбивые, но еще и очень правильные. Здесь невозможно обойти систему. Например, если человек не окончил университет, он не сможет устроиться на нормальную работу. Более того, у корейцев, в отличие от тех же европейцев, не развит культ индивидуализма.

Они будто существуют в муравьиной ферме, где у каждого своя роль. А когда человек не находит себе места в этой системе, она его съедает. Это влияет и на количество суицидов

Игорь – россиянин, проживающий в Сеуле

Южная Корея занимает первое место среди 30 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по числу самоубийств, причем этот показатель постоянно растет. Политики, бизнесмены, поп-звезды — все они уходят из жизни по собственной воле. Считается, что суицид — чуть ли не основная причина смерти людей моложе 40 лет в стране. Только за 2022 год около 13,3 тысячи корейцев покончили с собой — это 26 человек на каждые 100 тысяч.

Местные власти пытаются бороться с этой проблемой. К примеру, в конце 2021 года в Сеуле внедрили технологии на основе искусственного интеллекта, которые должны свести к минимуму число смертей.

13,3 тысячи корейцев совершили самоубийство за 2022 год

Подобная система включает в себя сеть видеокамер, запрограммированных на обнаружение типичного для самоубийц поведения. Камеры регистрируют того, кто задерживается на мосту слишком долго, ищут подтверждения подозрительных повадок человека в записях других камер наблюдения, а затем посылают сигнал спасательным службам.

Сеульские мосты также оборудованы и другой техникой для предотвращения самоубийств. На одном из них установлен датчик давления, который вычисляет людей, сжимающих ограждения сильнее обычного. На другом — ограждение с перилами высотой 2,5 метра и датчики, которые предупреждают спасателей о падающих телах.

«Это настоящие “т********ы”»

То, что государство заботится о своем обществе, в Сеуле чувствуется на каждом шагу. Например, здесь очень развита транспортная система — по городу можно перемещаться на метро или автобусах. На остановках размещены таблички с описаниями маршрутов на корейском и английском, чтобы туристы тоже могли воспользоваться общественным транспортом города. Однако чтобы сэкономить время, лучше пользоваться метро, поскольку пробки в городе ужасные.

Заблудиться здесь невозможно просто потому, что корейцы очень обходительные, воспитанные и всегда придут на помощь любому путешественнику. Кроме того, местные жители очень любознательные. Им приятно и интересно общаться с иностранцами. При этом русские туристы для них настоящая экзотика, поскольку в основном в Корею из постсоветского пространства ездят узбекистанцы и казахстанцы.

Кстати, найти бюджетное размещение в Сеуле тоже не составит труда. Здесь сдается огромное количество квартир-студий со всем необходимым, а также есть отели на любой кошелек. Самый роскошный район для жизни — Gangnam, своеобразный корейский Манхеттен, где обитают знаменитости, сверкают витрины брендовых магазинов и располагаются лучшие клиники пластической хирургии.

Другой популярный у туристов район — Jongno, который называют сердцем Сеула. Эта часть города считается самой старой, поэтому здесь расположено множество исторических зданий и достопримечательностей. Например, три из пяти великих дворцов династии Чосон — Кенбоккун, Чхандоккун и Чхангенгун, а также бывшая королевская резиденция Унхенгун.

Если поездку хочется сделать бюджетной и денег на хороший отель не хватает, то в Сеуле можно останавливаться в мотелях — благо, здесь они есть на каждом шагу. Дело в том, что старшее поколение корейцев очень консервативное и строго придерживается традиций. В республике просто не принято, чтобы парень с девушкой жили вместе до брака

Именно поэтому корейская молодежь часто подолгу живет с родителями. Но привести в дом «вторую половинку» молодые люди все же не решаются. В связи с этим в Южной Корее особой популярностью пользуются мотели с почасовой оплатой.

«В действительности это настоящие “т********ы”, — рассказала живущая в Сеуле россиянка. — Мы как-то по ошибке попали в один из них и очень удивились. В таких мотелях установлены автоматы с презервативами и лубрикантами и повсюду разбросаны журналы с проститутками и их номерами телефонов».

Жизнь на бегу

Если с поиском жилья проблем в Сеуле у туристов не возникает, то с едой все обстоит иначе. Здесь очень сложно найти ресторан с хорошей европейской кухней. Корейцы просто не умеют ее готовить, поэтому обычная пища может быть слишком пряной или даже сладкой. В местном Starbucks тоже своеобразное меню — нет кексов и пирожных, которые обычно продаются в Европе.

Однако местных кофеен с невероятно стильным интерьером и качественным кофе здесь предостаточно. Несмотря на то, что в Южной Корее исторически сформировалась культура чаепития, современные корейцы пьют очень много кофе, поскольку много работают. Поэтому Сеул — настоящая находка для гурманов, обожающих стильные кофейни с качественным напитком и приятным интерьером.

Ценители выбирают сеть Acoffee, а также заведения Cerulean, Dorrell Coffee 6z4 и Coffee Nap Roasters. За вкусными десертами стоит отправиться в Peony, Cheesecake&coffee C27 или Maillet. Также здесь много концептуальных заведений, придерживающихся определенного стиля или культуры. Например, кофейня Goof — один из самых наглядных примеров популярной в Южной Корее культуры «ньютро» (newtro — сочетание слов new и retro). Сюда выстраиваются целые очереди из посетителей, желающих проникнуться атмосферой ретро, послушать винил и выпить хороший кофе.

Также в Сеуле очень развита культура стритфуда — на каждом углу можно найти забегаловку с вкусным азиатским перекусом. Например, длинными роллами с рисом и всевозможными начинками («кимбап») или острым супом в стаканчике. Чтобы найти все виды стритфуда, можно отправиться на рынок Gwangjang Market.

Сами корейцы очень редко едят дома. Их блюда требуют много ингредиентов, поэтому местным легче и дешевле заскочить в забегаловку, нежели покупать продукты и готовить все на собственной кухне. Однако если ужин дома все-таки намечается, то он превращается в настоящую церемонию

Сеул также знаменит своими парками. Во всем городе их наберется с десяток. Один из самых популярных — парк Йоидо (Yeouido Park). Он особенно прекрасен весной, когда там проходит знаменитый фестиваль цветения сакуры Йоидо. Корейцы любят проводить в парке время с семьей и друзьями, устанавливать палатки и устраивать барбекю на открытом воздухе.

Кроме того, здесь есть популярный парк с оленями — Seoul Forest, а также огромный Olympic Park, построенный к Азиатским играм, проходившим в 1986 году.

Обязательно стоит посетить и территорию, принадлежащую конгломерату Lotte. Там находятся знаменитый 555-метровый небоскреб Lotte World Tower, смотровая площадка, океанариум, лучшие рестораны, фешенебельные торговые центры и парк развлечений Lotte Adventure World.

Последний долгое время был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейший крытый парк развлечений, пока его не переплюнул Warner Bros World в Абу-Даби.

Дорогу россиянам

Сейчас попасть в Южную Корею россиянам стало куда легче. В конце 2022 года власти популярного азиатского государства смягчили правила въезда для иностранных путешественников и теперь, согласно обновленным протоколам, туристам не требуется сдавать ПЦР-тест на COVID-19 по приезде в страну.

Кроме того, чтобы отправиться в Южную Корею, россиянам не нужна виза. Для въезда в страну необходимо оформить лишь специальное онлайн-разрешение — K-ETA. Это не виза в привычном ее понимании. Получить ее несложно: путешественники заполняют электронную форму, указывают в ней личные данные, цель поездки, а также предоставляют информацию о брони в отеле и билетах на самолет.

Регистрационный сбор K-ETA в 2023 году составил 10,3 тысячи вон (около 585 рублей). Средства за него не подлежат возврату даже в случае отказа во въезде в страну. Оформить разрешение нужно не менее, чем за 72 часа до поездки. В визовых центрах предупреждают, что заполнять анкету следует очень внимательно: за ложную или противоречивую информацию в K-ETA туристов могут попросту не впустить в республику.

Добраться из России в Южную Корею можно только с пересадками, прямого авиасообщения между странами сейчас нет, однако его планируют возобновить в 2023 году.

₽40 000 стоит билет в одну сторону из Москвы в Сеул на крыльях Uzbekistan Airways с пересадкой в Ташкенте

Дешевле всего долететь из Москвы в Сеул можно со стыковкой в узбекском Ташкенте, билет на самолет Uzbekistan Airways в середине мая обойдется путешественникам примерно в 40 тысяч рублей в одну сторону на человека.

Также есть варианты стыковочных рейсов через Казахстан, Турцию и ОАЭ. К примеру, перелет через Дубай или Абу-Даби будет стоить россиянам уже около 74 тысяч рублей на человека в одну сторону.