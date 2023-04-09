Отпуск 2023: что нужно знать перед поездкой в Абхазию?

10 фактов об Абхазии, которые должен знать турист, который впервые собирается в эту страну.

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Абхазия – небольшая горная страна, которая имеет доступ к Чёрному морю. Это отличный вариант для отпуска в 2023 году, ведь для поездки не нужны специальные визы и разрешения. Для въезда россиян достаточно внутреннего или заграничного паспорта. Туристы, приехавшие в Абхазию увидят красивые горные ландшафты, будут наслаждаться чистым воздухом и ласковым морем.

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Гагра, Сухум, Пицунда -эти названия знакомы почти всем. В Гагру туристы едут за активным отдыхом: пляжными и водными видами спорта, ещё здесь расположен бальнеологический курорт, большая водолечебница. Сухум- столица Абхазии и один из старейших городов мира, где можно увидеть исторические достопримечательности. Пицунда-поселок, который славится чистым воздухом, отдых тут пойдет на пользу людям с проблемами органов дыхания. С таким широким выбором, каждый сможет найти место, которое будет по душе.

Ещё одним плюсом для отдыха в Абхазии станет открытие электропоезда «Ласточка», который уже в апреле совершит тестовую поездку из Сочи в Гагру. А в начале лета туристы уже смогут полноценно совершать поездки по этому маршруту. Об этом сообщил главный инженер РУП «Абхазская железная дорога» (АЖД) Леонид Куруа. По его словам, тестовый рейс покажет готовность Абхазской железной дороги к пропуску и приему этого состава. После устранения выявленных проблем, отметил Куруа, к началу лета состав из пяти вагонов будет курсировать по маршруту Сочи – Гагра.

На что же стоит обратить внимание перед планированием отпуска в Абхазии?

1.Из России можно добраться тремя способами: авиа (долететь до Адлера, а после поехать на автобусе или такси), на своей машине или на поезде. Тут у путешественников большой выбор.

2.Лучшим временем для поездки будет конец августа-начало сентября. Это время считается классическим и самым удобным. Пляжный сезон в стране длится с мая по октябрь, хотя курорты готовы встретить гостей круглогодично, чему способствуют погодные условия.

3.С собой стоит взять наличные. В стране официальная валюта- российский рубль и вопросов с обменом не возникнет, но лучше иметь при себе наличные, так как возможность оплатить банковской картой появилась в Абхазии недавно и действует лишь в крупных заведениях.

4.Если вы хотите увидеть озеро напоминающее швейцарское, то обязательно поезжайте на озеро Рицца. Вода в нём бирюзового цвета, а окружают его величественные горы. По дороге можно будет увидеть много живописных красот.

5. Если вы ждете от этой страны сервиса пять звезд, то вам не сюда! Здесь лучше селиться в семейных отельчиках. В последнее время появляются и большие гостиницы, но все равно до пяти звезд им далеко. В Абхазию едут не за сервисом, а за красивым морем и прекрасными пейзажами.

6.Абхазия не только страна с богатой культурой, но и вкусной кухней. Что непременно нужно попробовать? Акудрца-суп из фасоли с чесноком, аджикой и кукурузной мукой, обычно с этим супом люди берут харчо, но в Абхазии это не суп, а тушеная баранина, с густым соусом с грецкими орехами. Один из лучших ресторанов страны – Гагрипш. Это заведение – легенда. Здесь когда-то столовались Сталин, Чехов и другие знаменитые личности. А Алла Пугачева выбрала это место для съемок клипа. Одно из лучших заведений с красивым видом, это безусловно, кафе на озере Рица. А кафе в Новом Афоне рядом с живописным Лебединым озером славится вкусными хачапури лодочками.

7.Вино-то ради чего нужно поехать в Абхазию, здесь можно вкусить разные сорта вин по бюджетным ценам;

8. Абхазия – рай для тех, кто любит заброшки. Одно из самых красивых мест – дворец князя Смецкого, который построил огромный особняк для своей больной жены. Чистый воздух и прекрасный климат сотворили, казалось бы, невозможное, жена князя поправилась. Потом в этом здании был санаторий, а теперь оно заброшено, но привлекает множество туристов своей историей. Еще очень популярна у путешественников – жд станция Псырцха. Очень колоритное место.

9.На пляжах и курортах стоит внимательно относится к своим вещам, уровень преступности в государстве достаточно высок, особенно распространены уличные хулиганства, грабежи и кражи. Также нужно быть внимательным к своим автомобилям, ведь они вызывают особый интерес у преступников. Кстати, если вы планируете короткую поездку в Абхазию из Сочи, лучше всего ехать с гидами. Мы нашли страничку в соцсетях tripsme. У ребят также есть сайт, он предлагают отличные варианты экскурсий.