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1 час назад

Посетивший 104 страны россиянин из Ярославля сообщил о самом дешевом отдыхе за границей

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Житель Ярославля, который посетил 104 страны, рассказал, где дешевле всего можно отдохнуть за границей. Об этом сообщает "ФедералПресс".

Посетивший 104 страны россиянин сообщил о самом дешевом отдыхе за границей
Фото: Banki.loansBanki.loans

Любитель заграничного отдыха из Ярославля в своем личном блоге поделился своим опытом путешественника за рубежом. Со слов мужчины, самый бюджетный отдых могут предложить страны Юго-Восточной Азии.

Ярославец сообщил, что в Юго-Восточной Азии есть множество бюджетных отелей, а также хорошо развита туристическая инфраструктура.

Российский турист рассказал, что посетил уже десять стран в этом регионе и потратил на перелеты всего лишь 55 тысяч рублей.

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