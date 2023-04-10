Посетивший 104 страны россиянин сообщил о самом дешевом отдыхе за границей

Житель Ярославля, который посетил 104 страны, рассказал, где дешевле всего можно отдохнуть за границей. Об этом сообщает "ФедералПресс".

Фото: Banki.loans Banki.loans

Любитель заграничного отдыха из Ярославля в своем личном блоге поделился своим опытом путешественника за рубежом. Со слов мужчины, самый бюджетный отдых могут предложить страны Юго-Восточной Азии.

Ярославец сообщил, что в Юго-Восточной Азии есть множество бюджетных отелей, а также хорошо развита туристическая инфраструктура.