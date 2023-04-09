Сколько россиян с начала года побывало в Малайзии

Как сообщил атташе по вопросам туризма при посольстве Малайзии в РФ Джеффри Бин Мунир, доля российских туристов в общем объеме турпотока в страну составляет порядка 1%.

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Порядка 27 тыс. российских туристов посетили Малайзию с начала года, что уже почти полностью перекрыло весь соответствующий план властей этой страны на год. Из-за повышенного спроса россиян плановые показатели по российским туристам на 2023 год будут пересмотрены малайзийской стороной в сторону повышения в несколько раз, сообщил в пятницу ТАСС атташе по вопросам туризма при посольстве Малайзии в Российской Федерации Джеффри Бин Мунир в кулуарах международной туристской выставки "Лето-2023" в Екатеринбурге.

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"Нашим руководством, руководством туризма Малайзии и Министерством туризма и культуры Малайзии поставлена задача на 2023 год достигнуть отметки в 28 тыс. [посещений российских туристов] всего лишь, но уже за первые два месяца эта цифра была практически достигнута - уже посетило Малайзию 27 тыс. туристов из России. Соответственно, эта цифра будет пересмотрена. Мы ставим перед собой задачу 80 тыс. [российских] туристов на этот год. <...> Это еще не подтверждено, но мы будем менять цифру", - сказал он.

Джеффри Бин Мунир уточнил, что в то же время пока доля российских туристов в общем объеме турпотока в Малайзию небольшая - порядка 1%. Но идет работа по увеличению числа приезжающих на отдых россиян. "Так как россияне предпочитают больше всего отдых на этом острове [Ланкави], мы делаем ставку в продвижении именно по этому острову. <...> На сегодняшний день мы можем с определенностью говорить о пяти совместных рекламных кампаниях с местными представителями, эти кампании будут проводиться в Москве, Екатеринбурге и Сибири", - поделился собеседник агентства.