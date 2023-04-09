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5 часов назад

Узбекистан ожидает в 2023 году около миллиона туристов только из России

Inc-News

Отдельно генконсул отметил развитие гастрономического туризма.

Узбекистан ожидает около миллиона россиян
Фото: Inc-NewsInc-News

Азербайджан в этом году ожидает миллион российских туристов. На фоне роста турпотока из РФ, по словам Бархана Аликулова, генерального консула Узбекистана в Ростове-на-Дону, необходимо сотрудничество между туроператорами Российской Федерации и Узбекистана.

"Мы ожидаем в этом году около миллиона туристов только из России. Это очень большой показатель. Но нам нужно активнее налаживать сотрудничество туроператоров Узбекистана и РФ. Кроме культурного туризма у нас очень хорошо развиваются и другие отрасли — экотуризм, спортивный туризм, деловой и другие виды", — сказал он.

Отдельно генконсул отметил развитие гастрономического туризма.

"Когда вы находитесь в Узбекистане, вы можете отказаться от посещения какого-то объекта, но не от узбекской кухни — это невозможно. Это не мои слова — это утверждение наших иностранных гостей", — добавил Бархан Аликулов.

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