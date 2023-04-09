Узбекистан ожидает около миллиона россиян

"Мы ожидаем в этом году около миллиона туристов только из России. Это очень большой показатель. Но нам нужно активнее налаживать сотрудничество туроператоров Узбекистана и РФ. Кроме культурного туризма у нас очень хорошо развиваются и другие отрасли — экотуризм, спортивный туризм, деловой и другие виды", — сказал он.