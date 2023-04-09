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5 часов назад

Пирамиду Хеопса закроют для туристов

Мир новостей

Как сообщило в социальной сети министерство туризма и древностей Египта, доступ туристов в достопримечательность будет остановлен, чтобы «приступить к работам по реставрации в рамках программы регулярного обслуживания в пирамидах Гизы». При этом на протяжении всего периода закрытия пирамиды Хеопса, путешественники смогут посещать пирамиду Микерина.

Пирамиду Хеопса закроют для туристов
Фото: Мир новостейМир новостей

Привлекающий людей со всего мира археологический комплекс пирамид Гизы находится на одноименном плато на западном берегу реки Нил недалеко от Каира. В него входят три Великие пирамиды фараонов IV династии, правившей примерно в 2639-2506 годах до нашей эры, — Хеопса, Хефрена и Микерина. Пирамида Хеопса, сложенная из 2,3 млн известняковых блоков средним весом 2,5 тонны каждый, — самая большая из Великих пирамид, построенных на плато Гиза. Мумия самого фараона до сих пор не найдена.

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