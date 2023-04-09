Пирамиду Хеопса закроют для туристов

Как сообщило в социальной сети министерство туризма и древностей Египта, доступ туристов в достопримечательность будет остановлен, чтобы «приступить к работам по реставрации в рамках программы регулярного обслуживания в пирамидах Гизы». При этом на протяжении всего периода закрытия пирамиды Хеопса, путешественники смогут посещать пирамиду Микерина.

Привлекающий людей со всего мира археологический комплекс пирамид Гизы находится на одноименном плато на западном берегу реки Нил недалеко от Каира. В него входят три Великие пирамиды фараонов IV династии, правившей примерно в 2639-2506 годах до нашей эры, — Хеопса, Хефрена и Микерина. Пирамида Хеопса, сложенная из 2,3 млн известняковых блоков средним весом 2,5 тонны каждый, — самая большая из Великих пирамид, построенных на плато Гиза. Мумия самого фараона до сих пор не найдена.