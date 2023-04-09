Костел св. Георгия: как трагедия сделала его популярным местом
Совершенно обычный на первый взгляд костел святого Георгия в чешской деревушке Лукова является одним из самых мрачных и впечатляющих напоминаний о том, как хрупка и ненадежна наша жизнь, как ничто не спасет нас, если злой рок предначертан нам судьбой. Что же произошло в этом храме, рассказываем в материале «Рамблера».
Церковь была освящена в 1352 году, и впоследствии становилась жертвой большого количества пожаров в течение долгих лет существования. Здание неоднократно перестраивалось и реконструировалось. Последнее жуткое событие произошло в 1968 году, что заставило общину окончательно покинуть церковь. Во время панихиды часть крыши церкви обвалилась — никто из прихожан, явившихся в тот день на службу, не выжил. Община, которая всегда подозревала злых духов во всех несчастьях здания, была убеждена, что церковь населена призраками, и покинула религиозное сооружение. Люди стали собираться под открытым небом, боясь переступить порог дома с привидениями.
Церковь пустовала, пока студент-художник Якуб Хадрава не установил в ней довольно мрачные фигуры, чьи лица завешены вуалями. Эти статуи «сидят» в полуразрушенном здании на месте прихожан, словно навек застывшие в своей немой молитве.
После установки статуй слухи о «церкви с призраками» быстро распространились по округе и попали в международную прессу — костел превратился в одно из популярных туристических мест, от посещения которого пробирает дрожь. Бывавшие там путешественники замечают, что, несмотря на всю простоту замысла чешского художника, его инсталляция выглядит действительно жутко.
Многие посетители оставляют пожертвования, чтобы церковь не канула в лету. На собранные деньги уже удалось починить крышу и отремонтировать конструкцию, придав ей устойчивость, но при этом сохранив мистический антураж.