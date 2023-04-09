Костел св. Георгия: как трагедия сделала его популярным местом

Совершенно обычный на первый взгляд костел святого Георгия в чешской деревушке Лукова является одним из самых мрачных и впечатляющих напоминаний о том, как хрупка и ненадежна наша жизнь, как ничто не спасет нас, если злой рок предначертан нам судьбой. Что же произошло в этом храме, рассказываем в материале «Рамблера».

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Церковь была освящена в 1352 году, и впоследствии становилась жертвой большого количества пожаров в течение долгих лет существования. Здание неоднократно перестраивалось и реконструировалось. Последнее жуткое событие произошло в 1968 году, что заставило общину окончательно покинуть церковь. Во время панихиды часть крыши церкви обвалилась — никто из прихожан, явившихся в тот день на службу, не выжил. Община, которая всегда подозревала злых духов во всех несчастьях здания, была убеждена, что церковь населена призраками, и покинула религиозное сооружение. Люди стали собираться под открытым небом, боясь переступить порог дома с привидениями.

Церковь пустовала, пока студент-художник Якуб Хадрава не установил в ней довольно мрачные фигуры, чьи лица завешены вуалями. Эти статуи «сидят» в полуразрушенном здании на месте прихожан, словно навек застывшие в своей немой молитве.

После установки статуй слухи о «церкви с призраками» быстро распространились по округе и попали в международную прессу — костел превратился в одно из популярных туристических мест, от посещения которого пробирает дрожь. Бывавшие там путешественники замечают, что, несмотря на всю простоту замысла чешского художника, его инсталляция выглядит действительно жутко.