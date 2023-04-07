Варанаси: чем пугает туристов священный город Индии

Индийский Варанаси, также известный как Бенарес, считается одним из старейших городов и наиболее почитаемым местом индуизма в мире. Чем он привлекает и одновременно ужасает туристов, рассказываем в материале «Рамблера».

Варанаси расположен в центре долины Ганга в Северной Индии на ее серпообразных отмелях. По преданию, город является центром Вселенной, созданным самим Шивой, и умершие там индусы займут более выгодное положение при следующем перерождении в цикле Сансары. Именно поэтому Варанаси стал центром паломничества и особенно востребован среди стариков и больных, предчувствующих скорую кончину.

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Как гласит религиозное писание индусов, тело умершего в Варанаси должно быть сожжено, а пепел развеян над водами реки Ганг. Таким образом человек получает особое благословение и освобождается от круговорота рождения и смерти. В итоге то, что видят туристы, приезжая в это святое место, просто ужасает – крематорий дымит 365 дней в году, а весь город находится в плотной пелене смога. Священная же для индусов река Ганг, на берегах которой проводят омовения и поклонение богам, источает зловоние, а вода загрязнена промышленными и бытовыми отходами, содержит высокую концентрацию вирусов и токсинов, которые могут привести к заболеваниям и заражениям.

Flickr/Freddy Berlin

Еще один неприятный момент, с которым сталкиваются приезжающие в Варанаси люди, — грязные и узкие улочки, на которых чаще всего бывает не протолкнуться, а также низкий уровень гигиены у местных жителей.

Однако в священный город продолжают стекаться путешественники со всего мира, а также те, кто хочет поклониться богам и познакомиться с древней культурой Индии. Так, один из наиболее известных и священных храмов Варанаси, Каши Вишванатх мандир, посвящен Шиве — он считается богом уничтожения и возрождения, и поклонение ему якобы помогает людям преодолеть такие негативные эмоции, как страх, гнев и зависть, а еще достичь состояния мира и гармонии. Многие также верят, что Шива является богом плодородия и богатства и можем подарить материальное процветание.