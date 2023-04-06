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51 минуту назад

Названы доступные россиянам безвизовые страны на лето

Lenta.ru

Россиянам назвали страны, доступные для отдыха в летний период без необходимости оформлять загранпаспорта или визы. Открытые для соотечественников направления назвала директор Центра анализа деятельности органов исполнительной власти НИУ ВШЭ Ляйля Синятуллина, пишет портал «Объясняем.рф».

Названы доступные россиянам безвизовые страны на лето
Фото: Лента.руЛента.ру

Так, в список безвизовых государств для пляжного отдыха входят Абхазия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Грузия, Доминикана, Египет, Израиль, Коста-Рика, Куба, Малайзия, Мальдивы, Марокко, ОАЭ, Сейшелы, Таиланд, Турция, Филиппины, Черногория и другие страны. Более того, иногда соотечественникам для въезда даже не требуется заграничный паспорт.

«По российским документам туристов принимают в Армении и Белоруссии», — напомнила эксперт.

При этом Синятуллина подчеркнула, что при всей популярности различных заграничных направлений достойной альтернативой остаются туры по России.

«Нынешнюю ситуацию с отсутствием прямого авиасообщения между РФ и рядом стран можно рассматривать по аналогии с ситуацией во время пандемии — это отличная возможность развития внутреннего туризма», — заключила она.

Ранее туроператоры предложили отечественным туристам, уставшим от пляжного отдыха, обратить внимание в высокий сезон на Камчатку, Сахалин и Владивосток. Например, семидневный тур на Камчатку с июня по середину сентября будет стоить от 47,3 тысячи рублей.

Заграница,ВШЭ,
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