Россияне покупают круизы из Турции, чтобы увидеть Грецию и Италию

В туроператорской компании PAC Group сообщили о росте спроса на морские круизы MSC Cruises с отправлением из портов Турции.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В частности, очень востребована новинка сезона – круиз «Панорама Средиземноморья» (от 110 тыс. руб. за каюту). Весной и летом он будет выполняться из Стамбула на лайнере MSC Splendida, а осенью – на MSC Poesia. Туристы смогут посмотреть Афины, острова Греции, а также два города Италии – Бари и Триест. На этот маршрут уже приобрели туры около 2000 человек.

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Столько же туристов уже забронировали на лето круизы «Солнечное Средиземноморье»: в период с конца апреля по октябрь из порта Кушадасы будет возить лайнер MSC Musicа. «В прошлом году по состоянию на начало апреля на весну-лето было оформлено всего 400 человек. Таким образом, мы наблюдаем пятикратный рост спроса», – привел пример представитель туроператора. Стоимость такого круиза на 9 мая составляет от 110 тыс. руб за каюту с балконом, включая портовые сборы (сервисный сбор и а/б оплачиваются отдельно).

Рост интереса к морским путешествиям из портов Турции объясняется несколькими причинами. С одной стороны, туристы адаптировались к новой реальности, готовы планировать свой отдых заранее. С другой – Турция удобна в качестве точки начала круиза по Средиземноморью благодаря наличию прямых рейсов. В Стамбул можно добраться как из Москвы, так и из других городов России. А в Кушадасы российские туристы попадают через аэропорт Измира, куда также есть прямая перевозка. «У нас есть предложение “Круиз под ключ + бонус”. Это круиз с перелетом до Измира, трансфер из аэропорта в порт Кушадасы и обратно плюс бонус 200 евро на бортовой счет, который можно использовать на лайнере или снять», – пояснили в PAC Group.

Круизы с территории Турции также пользуются спросом, так как позволяют туристам увидеть другие Средиземноморские страны, куда сейчас сложно добраться из-за отсутствия прямых рейсов. Это Греция, Италия, Кипр. Для всех перечисленных маршрутов PAC Group оформляет шенгенские визы Италии и Греции.

Активные продажи ведутся и на зимний сезон – 2023/2024. Туристы бронируют маршруты по Персидскому заливу с отправлением из Дубая, а также по Красному морю, где у них теперь есть три варианта начальной точки. Можно приехать в Каир и подсесть на лайнер в Сохне либо сделать это в Хургаде или воспользоваться новой возможностью – долететь до Шарм-эль-Шейха и подняться на борт там.

Учитывая, что MSC Cruises лояльно относится к гостям из России и предлагает конкурентоспособный продукт, представители турагентств чаще обращаются к туроператору за информацией по круизам. На возникающие вопросы специалисты PAC Group отвечают в ходе выездного Международного круизного форума, приуроченного к 20-летию круизной деятельности компании. «Уже прошли мероприятия для наших розничных партнеров в Ташкенте, Алматы, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге. На очереди – деловые встречи в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи. Кроме того, запланировано продолжение осенью», – рассказали в PAC Group.