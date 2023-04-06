Полеты в Китай возобновила авиакомпания Якутия

В телеграм-канале авиакомпании сообщили, что по прибытии в Харбин состоялась торжественная церемония с водяным салютом. Рейс выполнил самолет Sukhoi Superjet 100, вмещающий 103 пассажира. Рейс Якутск – Харбин и обратно будет выполняться еженедельно по четвергам до 11 мая. Сообщение по этому маршруту временно остановят в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск до середины июня 2023 года. После завершения строительных работ на ВПП рейс возобновится.
Стоимость билетов в одну сторону в экономическом классе составляет от €230.
«По прошествии трех лет отсутствия регулярного сообщения с Китаем пассажиры смогут совершать перелеты из Якутска в Харбин, а также пользоваться стыковочными рейсами через аэропорт Тайпин в другие китайские города, такие как Пекин, Шанхай, тропический курорт Санья, а также в соседние страны. Возобновившиеся рейсы подойдут для всех категорий пассажиров, у кого есть деловые или туристический визы или, к примеру, гражданство соседней страны. Выдачу всех видов виз, в том числе туристических, Генконсульство Китая возобновило в середине марта», – отметил генеральный директор АО «Авиакомпания «Якутия» Андрей Винокуров.